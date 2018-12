Zeven inbraken afgelopen weekend, maar politie spreekt nog niet van plaag Siebe De Voogt

11 december 2018

12u30 0 Brugge De Brugse politie is een onderzoek gestart naar zeven inbraken die afgelopen weekend plaatsvonden in deelgemeente Sint-Andries. “Spreken van een plaag is nog voorbarig”, zegt woordvoerster Lien Depoorter.

De zeven inbraken vonden vrijdag, zaterdag en zondag plaats

op een boogscheut van elkaar. Zowel in de Zandstraat, de Moutstraat, de Grote

Moerstraat, de Refugestraat en Henri Dunantstraat waren inbrekers aan het werk. Daarbij werden vooral juwelen en andere waardevolle stukken

gestolen.

Een tweetal weken geleden vonden in Assebroek al meer dan tien

woninginbraken plaats. Vorige week werd daarvoor een Albanees

opgesloten. Sinds zijn aanhouding stopte de inbrakenplaag. Of

die zich nu verlegd heeft naar Sint-Andries, wil de politie niet gezegd hebben.

“We zitten er bovenop”, zegt woordvoerster Lien Depoorter.

De daders geraakten afgelopen weekend in de meeste gevallen het

huis van de slachtoffers binnen door een klein gaatje in het raam te boren. “De

mensen laten best hun sleutel niet zitten op glazen deuren. Het helpt ook steeds

het huis een bewoonde indruk te geven.” Meer tips over inbraakpreventie vindt

u op www.politiebrugge.be/preventie.