Zeven havenindringers gevat, duo dat vierde poging waagde aangehouden JHM

01 februari 2019

In de haven van Zeebrugge werden vrijdag in de loop van de dag op verschillende tijdstippen in totaal zeven mannen opgepakt die de haven wilden binnendringen. Twee van hen, mannen uit Koeweit en Algerije, werden al voor de vierde keer betrapt en werden conform de procedure voor de onderzoeksrechter gebracht en aangehouden. Zij sloegen eerdere waarschuwingen in de wind. Twee andere mannen, uit Koeweit en Sudan, werden voor de derde keer betrapt. Zij kregen nu eveneens de waarschuwing dat ze een volgende keer aangehouden kunnen worden. Nu kregen zij nog een dagvaarding om in snelrecht naar de correctionele rechtbank te moeten gaan.