Zeven diefstallen gepleegd op dag van proces 02 maart 2018

Twee mannen van Arabische origine uit Schaarbeek riskeren 18 maanden cel, nadat ze in één nacht in Brugge zeven diefstallen pleegden in auto's.





De feiten vonden plaats op 20 oktober vorig jaar. Net op die dag moest Karim S. zich al bij de rechter verantwoorden, nadat hij drank had gestolen. Maar in plaats van naar de rechter te gaan, pleegde hij samen met Husein A. de diefstallen, waarna hij betrapt werd en opgesloten raakte. Die tweede werd overigens amper acht dagen eerder al veroordeeld tot twee jaar cel in Brussel, ook al voor een reeks diefstallen.





Het duo trok zich dus niets aan van de veroordelingen. "We waren gewoon onder invloed van drank en wisten niet echt wat we deden", haalden ze de schouders op. Vonnis op 5 april. (JHM)