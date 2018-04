Zestiger opgelicht via telefoon 11 april 2018

Een 65-jarige Bruggeling heeft aangifte gedaan bij de politie nadat hij via het internet werd opgelicht. Erland W. kreeg telefoon van een Engelstalige man en liet zich wijsmaken dat het iemand van softwarebedrijf Microsoft was. Dat bleek echter niet het geval. Toch liet de zestiger zich in de val lokken. Het ging zo ver dat de oplichters vanop afstand de controle over zijn computer overnamen en banktransacties konden uitvoeren. Het was de vrouw van Erland die onraad rook toen ze thuiskwam. Op dat moment was het al te laat. Uit nazicht van de bankrekening bleken de oplichters 2.100 euro te hebben geplunderd. Dat konden ze doen nadat het slachtoffer eerst toestemde een overschrijving te doen van 49,95 euro voor 'het geleverde werk voor de update'. De zestiger beseft dat hij goedgelovig is geweest en hoopt alsnog zijn geld te recupereren. (MMB)