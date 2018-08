Zestal probeert vrouw van fiets te sleuren 01 augustus 2018

De politie onderzoekt een melding van een vrouw die beweert dat zes transmigranten haar gisterenochtend van haar fiets probeerden sleuren langs de Kustlaan in Zeebrugge. De vrouw verklaarde dat ze stond te wachten aan de verkeerslichte toen het zestal haar benaderde en van haar fiets wilde sleuren. Een toevallige voorbijganger die passeerde met zijn wagen, stopte om de vrouw te helpen. Daarbij sloegen de daders op de vlucht. Het slachtoffer kwam er zonder kleerscheuren van af, maar besloot toch klacht in te dienen bijd e politie enkele honderden meter verderop. Zij zullen de zaak verder onderzoeken.





Maandagnacht was er ook opnieuw sprake van een auto-inbraak in Zeebrugge. Er werden geldmunten gestolen. Ook dat onderzoekt loopt nog volop. (MMB)