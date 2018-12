Zes weken na brand is café Assebroek nog steeds gesloten: “Hopen dat vaste klanten niet definitief wegblijven” Zaakvoerders wachten op geschikte aannemers voor herstellingswerken Mathias Mariën

28 december 2018

14u57 1 Brugge Zes weken na een zware brand op de bovenverdieping is café Assebroek langs de Astridlaan nog steeds gesloten. De zaakvoerders wachten op een geschikte aannemer om verschillende herstellingswerken uit te voeren. In de tussentijd gaat Mieke Vandamme tijdelijk elders werken. “We kunnen alleen maar hopen dat onze vaste klanten zullen terugkeren”, zegt Mieke.

‘Gesloten wegens brand’: die boodschap hangt al sinds 16 november aan de deur van het café op de hoek van de Astridlaan en de Camiel van Den Busschestraat in Assebroek. Nochtans hadden zaakvoerders Mieke Vandamme en Jimmy Verrecas meteen na de brand goede moed dat ze de deuren snel weer zouden openen. Het cafégedeelte bleef dan ook grotendeels gespaard. De korte, maar felle brand richtte vooral schade aan op de bovenverdieping. Een defecte droogkast veroorzaakte een ravage in de badkamer. Ook de keuken raakte grotendeels verwoest. Dankzij het alerte optreden van de buurman konden Mieke, Jimmy en hun drie kinderen wel tijdig het pand verlaten. Hij bleef roepen en bonken op de ramen tot het gezin wakker werd. Op dat moment was de brand zich al aan het uitbreiden. De toegesnelde brandweer kon uiteindelijk vermijden dat het vuur zich verspreidde.

Vaste klanten

Buurman Dieter Van Maele werd daags na de brand in de bloemetjes gezet en mocht bij de heropening rekenen op enkele gratis pintjes. Alleen: zes weken later kon Mieke die pintjes nog steeds niet tappen. “We zitten nog steeds zonder water, elektriciteit en gas”, zucht de vrouw. Op 12 december stond nieuw overleg gepland met haar verzekeraar en daar kwam een akkoord uit de bus. “Maar het blijft nu wachten op de juiste aannemers die de nodige herstellingswerken kunnen uitvoeren. Er is heel wat schade die niet zomaar opgelapt kan worden. Tijdens de eindejaarperiode en het bouwverlof is het jammer genoeg niet evident om iemand te vinden”, aldus Mieke. Ondertussen zag ze wel de traditioneel drukke kerstperiode aan zich voorbij gaan zonder inkomsten van het café. Als noodoplossing gaat de vrouw tijdelijk elders werken. “Ik kan alleen maar hopen dat onze vaste klanten niet definitief zullen wegblijven. Al is dat héél moeilijk te voorspellen”, gaat Mieke verder. Behalve het cafégedeelte is ook het woongedeelte nog niet klaar. Het gezin is daardoor al enkele wegen van hun eigen thuis.

Wanneer opening?

Blijft de vraag wanneer Mieke en Jimmy café Assebroek nieuw leven zullen kunnen inblazen. “Eerlijk? Op dat vlak weten wij even veel of weinig zoals jullie. Niks dus”, zegt Mieke met de glimlach. “We kunnen enkel hopen dat we in 2019 zo snel mogelijk kunnen openen. Maar wanneer dat juist zal zijn? Daar kan ik voorlopig geen antwoord op geven.”