Zes maanden cel voor doodsbedreiging werkgever na discussie over vuilbak JHM

04 april 2019

14u22 0

Een 24-jarige man kreeg een celstraf van 6 maanden en een geldboete van 800 euro wegens doodsbedreigingen aan zijn werkgever. Op 8 februari kreeg Bilal S. een hevige discussie met zijn werkgever in Brugge. Volgens zijn werkgever had S. een vuilnisbak beschadigd en moest hij daarom vergoeden. S. was daarmee niet akkoord en uitte verregaande bedreigingen aan het adres van zijn baas. Hij dreigde ermee zijn baas te lijf te gaan met messen en het bedrijf in brand te steken. De politie werd erbij geroepen en daarna richtte S. al zijn woede tot hen. Voor die feiten werd hij nu veroordeeld. De man zegt spijt te hebben, maar vond dat niemand wou luisteren zijn versie van de feiten.