Zes eeuwen oud en nog steeds intact BOEK ONTHULT HISTORIE ADORNESDOMEIN EN JERUZALEMKAPEL BART HUYSENTRUYT

12 april 2018

02u50 0 Brugge Deze maand verschijnt het boek 'Een bijzondere erfenis uit de middeleeuwen' over de geschiedenis van het Adornesdomein. "Het is zoveel méér dan een religieuze site", vertelt gravin Véronique de Limburg Stirum, die het domein beheert.

Het Adornesdomein, met een kapel, een statig herenhuis en een godshuizen, wordt steeds meer opengesteld voor het publiek. Maar bezoekers die na hun rondleiding nog een souvenir naar huis willen meenemen in de vorm van een boek over de geschiedenis van het domein, kwamen voorheen van een kale reis terug. "Daarom is het idee gekomen om toch een boek te laten maken", zegt gravin Véronique de Limburg Stirum. Zij en haar echtgenoot Maximilien vormen de zeventiende (!) generatie die het Adornesdomein beheert.





"Auteur Veronique Lambert, doctor in de geschiedenis, nam de taak op zich om het verleden van het domein uit te spitten. Het is een spectaculaire historie, want zes eeuwen lang is het domein bijna onaangeroerd gebleven. Het trotseert oorlogen, stormen en tegenslagen. Als bij wonder bleven de gebouwen staan tijdens de Franse Revolutie. Zelfs in periodes van desinteresse van familieleden is het altijd intact gebleven." Veronique de Limburg Stirum is een verre afstammelinge van Anselm Adornes, de oorspronkelijke eigenaar, een koopman, mecenas, politicus en diplomaat uit de vijftiende eeuw. "Eigenlijk is het domein altijd in dezelfde handen gebleven, hoewel er wel eens een vertakking was in de familie", vertelt de gravin. "De ene generatie was er al wat meer mee bezig dan de andere. Wij hebben er de laatste jaren heel veel in geïnvesteerd. Het is een mystieke plek in Brugge, waar zoveel geschiedenis aan vasthangt. "





Buitenverblijf

Voor de familie, die eigenlijk in Brussel woont, is het Brugse herenhuis een soort buitenverblijf. Als ze tijdens weekends met hun drie zonen naar Brugge komen, dan verblijven ze in een aparte ruimte, een flat binnenin het herenhuis. "Andere plaatsen zijn dan weer publiek toegankelijk met een gids. We zijn de eerste generatie die het domein zo openstelt voor het publiek. Vorig jaar zijn 15.000 bezoekers hier over de vloer gekomen. Dat aantal zal de volgende jaren nog stijgen. Dat merk je nu al aan de cijfers voor 2018."





De zeventiende generatie is nu al sinds het jaar 2000 eigenaar van het domein. Tien jaar geleden werd de gravin voorzitter van de vzw Adornes.





Restauratie

Ze stippelt eigenhandig de toekomst van het domein uit.





"Ik wil laten zien dat dit meer is dan een religieus domein. De komende jaren gaan we de godshuizen restaureren en wordt de tuin opgeknapt. Buurtbewoners zullen er zelfs toegang tot hebben." Het boek 'Een bijzondere erfenis uit de middeleeuwen' van Veronique Lambert komt uit op 19 april en zal 17,5 euro kosten.