Zeno maakt plaats voor Eethuis Karl NIEUW RESTAURANT VOOR TELG VAN HORECAFAMILIE BART HUYSENTRUYT

02u54 0 Benny Proot Karl Devriendt en Cindy Magherman in het interieur van hun nieuwe zaak. Brugge In de Vlamingstraat, op de plaats waar een jaar geleden het toprestaurant Zeno de deuren sloot, opent donderdag het nieuwe Eethuis Karl. Dat is de eerste zaak van Karl Devriendt (40) en Cindy Magherman (45). "Ik heb altijd in de horeca gewerkt, maar een eigen zaak is echt een droom die uitkomt", zegt Karl Devriendt.

Het zijn spannende dagen voor Karl Devriendt en Cindy Magherman. De laatste tafels worden aangekleed, het menu wordt nog eens overlopen. De eerste klanten komen donderdag vanaf 18.30 uur aan. Van het vroegere, strakke interieur van toprestaurant Zeno blijft niets meer over. Karl en Cindy kozen voor warm en gezellig, met hoge luchters en stoffen gordijnen en noppen en linnen op tafel.





"Wie hier aan tafel zit, moet denken dat hij thuis in een gezellige woonkamer vertoeft. We kiezen volop voor een klassiek restaurant. Geen schuimpjes of piepkleine porties, maar verse en seizoensgebonden producten op een goedgevuld bord", vertelt chefkok Karl Devriendt.





"Ik wil dat de gasten hier op hun gemak zitten, hen lekker eten voorschotelen en met een voldaan gevoel weer huiswaarts laten gaan. Ik heb een duidelijk beeld van het restaurant, want ik kom uit een horecanest. Ook mijn twee zussen baten zaken uit in Brugge (De Gouden Karpel en Grand Cru, red.). Zelf heb ik ervaring in zowel de keuken als de zaal", zegt Karl Devriendt, die hotelschool volgde aan Ter Groene Poorte en onder meer actief was in de Grand Cru en 't Putje.





Droom

Voor de Bruggeling is de opening van zijn eerste eigen restaurant een droom die uitkomt. Zijn vriendin Cindy Magherman, die de gastvrouw wordt, werkte sinds kort nog in Brussel voor het Ministerie, departement Omgeving, maar zet haar carrière nu even op non-actief. "Ik kom een jaar voor Karl werken en dan zien we wel hoe het draait. Ik doe het alvast met heel veel goesting. Ik heb de hulp van een kelner naast me. Voor mij is het heel spannend, want ik heb nul ervaring in de horeca."





Daar kan de chefkok enkel maar gelukkig mee zijn.





"Cindy volgt me helemaal in mijn droom, wat fantastisch is. We hebben er samen ook ongelooflijk veel zin in. De locatie is schitterend: op wandelafstand van de Markt en dichtbij parkeergarages zoals de Biekorf. Het is een heel mooie plek om een eigen zaak uit de grond te stampen. Toen we hier voor het eerst binnenkwamen, wisten we dat dit het zou worden."





Eethuis Karl opent donderdag. De zaak is elke dag geopend tussen 12 en 14 uur en 18.30 en 21.30 uur. Op zondag en woensdagavond is het restaurant dicht.