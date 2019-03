Zelfverdedigingsschool opent deuren in Zeebrugge MMB

15 maart 2019

12u21 0 Brugge Zaterdag opent de zelfverdedigingsschool Defensa haar deuren in de Marinebasis van Zeebrugge. Defensa is gespecialiseerd in Krav Maga, het officiële gevechtssysteem van Israëlische troepen, de Israëli Defence Forces.

Sergej Krivoruchko (29) uit Knokke-Heist is de oprichter. Hij heeft zijn opleiding genoten bij de European Krav Maga Academy (EKMA), de meest gerenommeerde zelfverdedigingsschool van de lage landen. “Sinds ik daar getraind heb, zijn mijn fysieke, mentale en verbale weerbaarheid er enorm op vooruit gegaan”, zegt Sergej. “Krav Maga is een close combat - systeem en dus geen sport. Het doel is om je tegenstander snel en efficiënt er uit te schakelen.” Die skills wil Sergej nu doorgeven aan anderen. Al is het niet zijn doel om z’n deelnemers klaar te stomen tot echte vechtersbazen. “Het klinkt misschien cliché, maar een vermeden gevecht is een gewonnen gevecht. Het is niet de bedoeling dat mensen die de cursus volgen een gevecht gaan uitlokken of anderen gaan provoceren. De training wapent je vooral voor situaties die uit de hand lopen. Je leert hoe je zonder kleerscheuren uit een conflict kan komen”, zegt de man. “Naast het focussen op de eventuele confrontatie zelf, wordt er ook uitgebreid rekening gehouden met wat er voor en na een incident kan gebeuren. Dat wil dus ook zeggen dat het wettelijk kader niet uit het oog wordt verloren.”

Demo

Op de opening zelf zal er een kleine demo zijn zodat mensen een idee kunnen krijgen van wat Krav Maga is. Bij mooi weer kan er zelfs buiten de basis of op het strand worden getraind. Op middellange termijn wil Defensa ook assertiviteitstrainingen voor kinderen en ‘women-only’-sessies gaan aanbieden. Inschrijven voor de opening of een proefles kan via de website – www.defensa.be

