Zelfs de oudjes shotten mee 14 juni 2018

De spanning voor het wereldkampioenschap voetbal in Rusland neemt ook in Brugge toe. In woonzorgcentrum Sint-Jozef hadden ze al een filmpje, verkleed als FC De Kampioenen, uitgebracht. Daar kwam gisteren ook nog een potje voetbal bij. De bewoners waagden zich aan een voetbaltornooitje.





Hilariteit

"Iedereen mag proberen om met de bal punten te scoren in het woonzorgcentrum", zegt directeur Marian Hinnekens. "Dat zorgt voor een beetje spanning, maar vooral voor veel hilariteit. Ook onder onze personeelsleden is op die manier al een competitie ontstaan." Ze kijken daar nu erg uit naar morgen, als hun aflevering van FC De Kampioenen vertoond wordt. En ook de match van onze Duivels maandag tegen Panama wordt belangrijk, want dan staat er een groot scherm.





(BHT)