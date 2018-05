Zelfs de eclairs kleuren blauw-zwart 18 mei 2018

02u58 0 Brugge De vijftiende titel van Club Brugge brengt de handelaars in de buurt van het Jan Breydelstadion op ideeën. Bakkerij Dewitte langs de Gistelsesteenweg moet al een hele week een tandje bijsteken, want de blauw-zwarte eclairs vallen erg in de smaak.

"Tegen de middag zijn ze vaak al uitverkocht", vertelt Sofie Claeys. "Maar we geven er de rest van de week nog een lap op, want de interesse is groot." De eclairs zijn afgewerkt met chocolade en een natuurlijk blauwgekleurd glazuur. "We willen tegen het weekend ook nog wat chocolade trofeeën en voetballen in de etalage zetten."





Zeker op zondag verwacht de bakkerij een kleine invasie. Dan speelt Club nog een laatste thuismatch tegen AA Gent. Overigens bekennen ze bij Dewitte geen kleur. "We zijn voetbalneutraal, maar doen graag mee met de feestvreugde." (BHT)