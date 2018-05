Zeilboot kapseist: Sea King moet twee drenkelingen uit zee halen 15 mei 2018

02u56 0 Brugge De Sea King heeft gisteren twee drenkelingen uit het water moeten halen voor de kust van Zeebrugge, waaronder een mindervalide man verlamd aan de benen. Hun zeiljacht was gekapseisd. Een derde opvarende werd per schip aan land gebracht.

De reddingsactie speelde zich af voor de Oostelijke Strekdam in Zeebrugge, ongeveer een kilometer in zee. De Mariposa, een zeiljacht uit Nieuwpoort, kwam er in de problemen nadat het was vastgelopen op een zandbank. Aan boord waren drie personen, waaronder één mindervalide man verlamd aan de benen. De Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst werd ter plaatse geroepen. Maar toen zij vlak bij waren, brak het kiel plots af en kapseisde het jacht. Twee mannen, waaronder de mindervalide man, belandden in het water. Ze slaagden er niet in zich vast te klampen aan de romp van het jacht. "De Sea King vertrok meteen vanuit Koksijde", zegt Réjane Gyssens. "De twee personen in het water werden aan boord gehesen van de Sea King. Zij werden daarna overgevlogen naar het ziekenhuis van Veurne voor verzorging. Ze stellen het allebei goed en raakten enkel licht onderkoeld. De andere opvarende werd meegenomen met de Straffe Hendrik en werd afgezet in de haven van Blankenberge." Toen de Sea King onderweg was, sloeg het zeiljacht volledig los en dreigde het te stranden. Maar de boot kwam uiteindelijk vast te zitten op een zandbank. Omdat het jacht vol was gelopen met water, was het bergen geen evidente klus. De brandweer moest wachten op hoog water. (JHM)