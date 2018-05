Zehbi's mogen geen contact hebben met elkaar 04 mei 2018

02u39 0 Brugge Een van de leden van de beruchte meisjesbende Zehbi's blijft onder toezicht van de jeugdrechter. Dat werd beslist nadat de tiener deze week voor de jeugdrechter moest verschijnen. Ze mag ook geen contact hebben met de andere meisjes van de bende.

De beschuldigingen aan het adres van vier Brugse tienermeisjes zijn niet min. Ze moeten zich voor de jeugdrechter verantwoorden voor slagen en verwondingen, belaging en bendevorming. Deze week zou de 15-jarige bendeleidster in principe haar straf kennen. Op verzoek van de verdediging werd haar zaak evenwel uitgesteld naar 5 september.





Meeloper

Eén van de leden, een 'meeloper', verscheen wél al voor de rechter. Zij blijft onder toezicht van de jeugdrechtbank en moet zich aan enkele strikte voorwaarden houden. Eén van de belangrijkste daarbij is dat ze geen contact mag hebben met de andere Zehbi's.





Volgende week verschijnen nog twee bendeleden voor de rechter. Net als de bendeleidster riskeren zij in principe verscheidene straffen. De jeugdrechter kan de meisjes een berisping of huisarrest geven, maar kan hen daarnaast ook veroordelen tot een soort werkstraf van opvoedkundige aard. Een therapeutische behandeling behoort eveneens tot de mogelijkheden.





Gunstige evolutie

In uitzonderlijke gevallen kan de rechter hen in een pleeggezin of een instelling plaatsen. Dat laatste lijkt voorlopig minder waarschijnlijk. Eind maart mocht 'bendeleidster' R. nog een halfopen instelling verlaten na bijna een half jaar, omdat ze volgens het parket 'een gunstige evolutie doormaakte'.





Vechtpartijen

De meisjesbende was begin dit schooljaar enkele weken de schrik van leeftijdsgenootjes aan het Brugs station. Ze organiseerden vechtpartijen en probeerden zelfs een meisje op de treinsporen te gooien.





Ze filmden alles en plaatsten dat op Instagram. (MMB)