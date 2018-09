Zeg niet meer ADMB maar wel Liantis 07 september 2018

02u31 0 Brugge De vier vertrouwde kantoren van ADMB in Brugge krijgen vanaf 10 september een nieuwe naam en logo. ADMB smelt immers samen met de externe preventiedienst Provikmo en het bedrijf Zenito. Ze gaan verder onder de nieuwe naam Liantis.

Het oranje-groene logo verdwijnt dus en maakt plaats voor een paarse kleur. Dat wordt ook voor de supporters van Cercle Brugge even wennen, want ADMB was een trouwe sponsor. "Onze nieuwe naam staat nu al op de shirts van Cercle en we zullen ook de mug-helikopter blijven sponsoren", zegt gedelegeerd bestuurder Philip Van Eeckhoute. Liantis haalde enkele weken geleden al de media toen het zich de woede van de Club Brugge-aanhang op de nek haalde door een paars-wit spandoek aan het stadion te hangen. Het spandoek zal blijven, maar zal wel alleen uitgehangen worden tijdens de thuiswedstrijden van Cercle Brugge. Liantis telt over heel Vlaanderen zo'n 1.800 medewerkers, waaronder 586 in vier Brugse kantoren. Het hoofdkantoor is gevestigd in de Sint-Clarastraat.





"Wij worden de enige dienstengroep in België die het hele ondernemerstraject afdekt", zegt Van Eeckhoute. "Van de start als zelfstandige over de aanwerving van werknemers, de uitbouw van een HR- en preventiebeleid en de bescherming tegen ondernemingsrisico's, tot het pensioen."