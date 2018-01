Zeescouts Stella Maris tegen zomer in nieuw lokaal 02u46 0 Foto Benny Proot De zeescouts zijn zelf met het steenpuin in de weer. Jeugdschepen Franky Demon steekt een handje toe. Brugge Het nieuwe lokaal van zeescouts Stella Maris, met 140 leden een van de grootste jeugdverenigingen in Zeebrugge, is tegen de zomer klaar.

De scouts zitten al een hele poos te klein behuisd in het voormalige schoolgebouw van Zeebrugge, eigendom van de parochie. Maar het gebouw verloor de jongste jaren al zijn glorie en wordt nu afgebroken. "We hebben de voorbije maanden samen met een leger vrijwilligers hard gewerkt om het lokaal te strippen. Nu geven we de fakkel door aan de aannemers", zegt leidster Frouke Huvaere. In de tussenperiode werden de zaal Albatros en de Biekorf ter beschikking gesteld om de activiteiten gewoon te laten doorgaan. Architect Gino Debruyne werd door de parochie aangesteld om de verbouwing in goede banen te leiden. De stad betaalt 82.000 euro, de parochie past 55.000 euro bij. (BHT)