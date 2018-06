Zeebrugge ontvangt cruiseschepen nu in stijl AANMEREN KAN BIJ TERMINAL EN NIET LANGER BIJ TENT BART HUYSENTRUYT

13 juni 2018

03u00 0 Brugge 3.000 cruisetoeristen krijgen vandaag de primeur: ze mogen voor het eerst de cruiseterminal aan de Rederskaai in om Brugge te bezoeken. Na het rooftoprestaurant Njord zijn nu ook alle andere verdiepingen klaar. "Vanaf deze zomer vertrekken hier ook de eerste cruises", zegt haven-CEO Joachim Coens.

Het contrast is groot: in plaats van een geïmproviseerde tent op een havenparking worden cruisetoeristen in Zeebrugge voortaan verwelkomd in een indrukwekkend gebouw. Het zogenaamde ABC-gebouw (Artes Brugge Cruise, red.) is 38 meter hoog, telt 7 verdiepingen en heeft een vloeroppervlakte van 9.000 vierkante meter. Het rooftoprestaurant Njord, uitgebaat door de familie Dendooven, is al een paar weken open. Vanaf vandaag is dat ook het geval voor de andere verdiepingen.





Luchtfoto

"De eerste cruisetoeristen die morgen (vandaag, red.) afstappen in Brugge zijn op doorreis en stappen 's avonds terug aan boord. Zij zullen op het gelijkvloers ontvangen worden, om van daaruit per bus Vlaanderen te ontdekken. Het gaat voornamelijk om Duitse passagiers", zegt haven-CEO Joachim Coens. Maar op het gelijkvloers staat alles klaar om van Zeebrugge een effectieve start- en aankomstplaats te maken. Komende zomer starten hier al vijf cruises: twee naar de Britse eilanden en drie naar de Fjorden. "We willen dat gevoelig uitbreiden, nu we daar de infrastructuur voor hebben", vult burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) aan. "Het gelijkvloers ziet eruit als een vertrekhal van een vliegveld. Er zijn incheckbalies, een bagagedepot en een identiteitscontrole." Wie goed kijkt, ziet boven de check-in een kunstwerk hangen uit het archief van de Brugse musea: een luchtbeeld van Brugge tot Zeebrugge. Ook bij het binnenkomen is de link met Brugge niet ver weg, want ook daar is een luchtfoto de eyecatcher.





Nog op het gelijkvloers kan je gadgets kopen in een aparte shop. Een verdieping hoger bevindt zich een feestzaal voor 499 mensen. Cruisetoeristen kunnen hier ook tijdelijk verpozen. "Op een drukke dag kunnen we hier 25 extra mensen tewerkstellen", zegt Joachim Coens. "Dit jaar ontvangen we in Zeebrugge 141 cruises, goed voor 400.000 passagiers. Het merendeel van de passagiers die de boot verlaat, kiest voor Brugge als dagbestemming. Anderen gaan richting Gent, Ieper of Blankenberge."





Kantoren

Een aantal verdiepingen is ingericht als kantoren. Onder meer de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) en bouwonderneming Artes trekken erin. De zevende verdieping is voorbehouden voor het restaurant. Het gebouw kost 18 miljoen euro, waarvan zowat 10 miljoen ten laste van het havenbedrijf MBZ. De rest van het hbedrag wordt door Artes bekostigd. Nog dit: wie binnenkort wil vertrekken in Zeebrugge, zal een parking in de achterhaven ter beschikking krijgen voor de wagen. Met shuttles word je dan richting cruisegebouw gebracht.