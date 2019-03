Zeebrugge maakt zich op voor de zomer: 450 zandschermen moeten weg Bart Huysentruyt

08 maart 2019

13u52 0 Brugge De dienst Openbaar Domein van de stad Brugge is op het strand van Zeebrugge, in samenwerking met een private aannemer, gestart met het verwijderen van de zandschermen.

Het is de eerste stap om het strand zomerklaar te maken. Aannemer Vereecke- De Cleene start immers volgende week met het effenen van het strand. Op 20 maart kan strandbar Banana Moon starten met de opmaak van de strandbar. De particulieren mogen de strandcabines plaatsen vanaf 1 april. Het verwijderen van de 450 zandschermen is in één dag geklaard.