Zeebrugge krijgt nu volwaardige kerstmarkt 12 november 2018

02u22 0 Brugge Zeebrugge krijgt op 22 december voor het eerst een volwaardige kerstmarkt. Kelly Boussemaere, die de belangen van de inwoners al langer behartigt bij het stadsbestuur, organiseert het evenement vlak voor Kerstmis op het Marktplein.

Van 14 tot 22 uur is er heel wat te beleven. "We dompelen de bezoekers onder in een kerstsfeer met vuurkorven, kerstbomen, passende muziek en tal van lekkernijen", zegt Kelly Boussemaere. Op de kerstmarkt zullen vier foodtrucks staan. Daardoor is er voor iedereen wat te proeven.





Daar stopt het echter niet. Op het Marktplein zullen verschillende kraampjes staan met lokale producten. Handgemaakte kerstkaartjes, sjaals, juwelen en andere decoratie: het zal allemaal aanwezig zijn. Johan Michels komt de sfeer nog wat beter maken met live muziek op zijn keyboard. De lokale scouts bereidt dan weer een speciale verrassing voor. Als extraatje voorziet de organisatie een shuttlebus die de inwoners van Brugge Noord de mogelijkheid biedt om naar de kerstmarkt te komen en terug thuis te raken. Tussen 14 en 17 uur zullen tot slot ezelritjes voor kinderen voorzien worden. Het initiatief kan bij de lokale bevolking alvast op heel wat bijval en enthousiasme rekenen. Ondertussen raakte ook bekend dat Zeebrugge dit jaar 14 kerstbomen krijgt om de kerstsfeer extra naar boven te brengen. (MMB)