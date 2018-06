Zaterdagmarkt verhuist voor Duivels 20 juni 2018

De zaterdagmarkt in Brugge moet even wijken voor koning voetbal. De Rode Duivels spelen immers zaterdag om 14 uur tegen Tunesië. Omdat het WK-dorp op dat moment opgebouwd moet worden op het Beursplein, verhuist de zaterdagmarkt naar twee locaties. Groenten en fruit, bloemen en planten en levend pluimvee zijn dan te vinden op 't Zand. Alle andere marktkramers krijgen een plek op de as Boeveriestraat en Vrijdagmarkt. (BHT)