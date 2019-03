Zaterdag uitvaart van verongelukte bromfietsster Emmy De Vos (26) MMB

20 maart 2019

08u09 0 Brugge Vrienden, familie en kennissen nemen zaterdagochtend afscheid van de verongelukte Emmy De Vos (26) uit Brugge.

De jonge vrouw kwam afgelopen zaterdag om het leven toen ze langs de Odegemstraat in Assebroek werd aangereden op haar bromfiets door een beschonken bestuurder die geen voorrang verleende. Emmy werkte in het AZ Sint-Lucas, waar eerder deze week al een rouwregister werd geopend. Komende zaterdag om 10 uur nemen haar nabestaanden afscheid tijdens de uitvaartplechtigheid in het crematorium van De Blauwe Toren in Brugge.