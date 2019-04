Zangkoor Cantate Domino steunt twee goede doelen BHT

07 april 2019

19u27 0 Brugge Het zangkoor Cantate Domino uit Assebroek heeft met haar concert in de Onze-Lieve-Vrouwekerk geld ingezameld voor twee goede doelen.

Ze overhandigden twee vzw’s een cheque van 500 euro. Dat zijn vzw ’t Huizeke en vzw Noodfonds. Noodfonds runt een tweedehandswinkel in Centrum Patria in Assebroek, elke maandag en woensdag van 14 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 12 uur. Ook ’t Huizeke is in Assebroek actief en bezorgd om huisvesting voor kansarmen.