Zaakvoerster van restaurant 't Nieuw Walnutje krijgt 10 maanden cel 01 maart 2018

De 58-jarige zaakvoerster van het voormalige restaurant 't Nieuw Walnutje in Brugge heeft 10 maanden cel gekregen voor sociale inbreuken. Christina C. moet ook een geldboete van 1.200 euro betalen. Op 27 februari 2016 voerde de RVA een controle uit in haar toenmalige zaak op het Walplein. "Drie personen waren er in het zwart aan het werk", stelde de arbeidsauditeur. "De beklaagde schreef hen pas 's anderendaags in. Ze wachtte duidelijk de controle af. Ook bij een volgende controle op 5 augustus bleek ze de uren van in totaal 32 werknemers niet correct te hebben ingeschreven. Zij kregen ook hun onkostenvergoeding niet uitbetaald." Het restaurant werd op 21 november 2016 failliet verklaard. C. had de rechter om een werkstraf gevraagd. "Ze zit in de miserie en vindt amper werk", pleitte haar advocaat. "De lonen waren wel degelijk uitbetaald, maar die bewijzen kunnen we nu jammer genoeg niet meer voorleggen." (SDVO)