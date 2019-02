Zaakvoerders ‘t Werftje gaan nieuwe uitdaging aan: “Nieuw restaurant is perfecte aanvulling” Mathias Mariën

19 februari 2019

13u18 0 Brugge Groot nieuws uit Zeebrugge: de zaakvoerders van ‘t Werftje, met voorsprong het oudste café aan de kust, starten op 1 april een nieuwe zaak in de Tijdokstraat. Ze zullen het gesloten Ponton A nieuw leven inblazen.

Vader Mike en zoon Eli Vandersnickt slaan de handen in elkaar voor het nieuwe concept. “Het wordt een eetcafé met lekkere tapas en wekelijkse suggesties waar de nadruk op vis en seafood zal liggen”, zeggen ze. “Uiteraard zijn mensen er ook welkom voor een aperitief, een lekkere pint, een cocktail, een Gin-Tonic of een heerlijk glas wijn.” De familie streeft ernaar om de clubleden van de Brugse zeil- en jachtclub, de lokale bevolking en het toerisme aan te spreken met een zaak waar zowel binnen als op het zonovergoten terras gezelligheid centraal staat. Volgens hen vullen beide horecazaken elkaar perfect aan. Veel meer commentaar wil Mike er voorlopig nog niet over kwijt. Pas als alles op punt staat, wil hij de volledige plannen uit de doeken doen.