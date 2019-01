Zaakvoerders meten schade op na instorting ‘Den Gouden Karpel’: “Restaurant wordt zeker heropgebouwd” Bovenste twee verdiepingen stortten vorige week naar beneden tijdens verbouwingswerken Mathias Mariën

21 januari 2019

11u22 0 Brugge Het bekende restaurant ‘Den Gouden Karpel’ in Brugge wordt sowieso heropgebouwd. Dat zeggen de zaakvoerders enkele dagen nadat de bovenste twee verdiepingen van het pand helemaal instortten tijdens verbouwingswerken. Naar de exacte oorzaak wordt nog steeds gezocht. “Het zal nog enige tijd duren, maar we willen de zaak opnieuw openen”, zegt Erik Ameloot.

Vier dagen na de instorting is de ravage in het pand op de Brugse Vismarkt nog steeds duidelijk te zien. “Vanaf de zolderverdieping is alles naar beneden gekomen”, zegt een aangeslagen Erik Ameloot (45). De zaakvoerder kwam maandagochtend samen met een expert de schade opmeten. “Die is groot, héél groot", zegt Ameloot. Woorden die alles behalve overdreven zijn. Binnen ligt het vol puin en brokstukken die donderdagavond naar beneden kwamen. Een aannemer had vlak voordien het pand verlaten en ontsnapte zo aan het ergste. Gewonden vielen er bij de instorting niet, maar de puinhoop die achterblijft is immens. De plaats waar de winkel en traiteur zich bevonden, ligt vol met puin. Zelfs een deur van een van de bovenste verdiepingen ligt nu op het gelijkvloers.

Heropbouw

De precieze oorzaak van de instorting blijft vooralsnog onduidelijk. Het verslag van de expert zal daarover mogelijk meer duidelijkheid brengen. Vast staat dat ‘Den Gouden Karpel’ maandenlang de deuren zal moeten sluiten. Een fikse tegenslag voor zaakvoerders Erik Ameloot en Ann Devriendt, die vlak na de feestdag startten met verbouwingswerken. De bedoeling was om in februari terug te openen met Valentijn. Een deadline die nu met onbepaalde tijd wordt verschoven. “Wanneer we kunnen openen, is onmogelijk te zeggen”, bevestigt Erik. Tegelijk laat de 45-jarige chef-kok duidelijk verstaan dat het absoluut de bedoeling is dat het restaurant en de traiteurszaak worden heropgebouwd. “Wat moeten we anders doen? Dit is ons levenswerk. ‘Den Gouden Karpel’ bestaat al sinds 1936. We zijn de derde generatie die het restaurant uitbaat. Bovendien zijn we veel te jong om al aan ons pensioen te denken", aldus Ameloot.

Vismarkt afgesloten

Ondertussen blijft de Brugse Vismarkt plaatselijk afgesloten uit veiligheidsoverwegingen. Eerst moet het pand volledig stabiel verklaard worden én mag er geen kans meer zijn op vallende brokstukken. De schorten die tegen het gebouw staan ter ondersteuning beloven alvast weinig goeds. De hekkens en politielint blijven dus nog een tijdje staan. “Hoe lang? Daar kan ik geen antwoord op geven. Veel meer kunnen we op dit moment niet kwijt over de situatie. Het blijft afwachten. Het is een zware klap, dat is duidelijk”, besluit Erik Ameloot.