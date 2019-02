Zaakvoerder riskeert 1 jaar cel na onvoorzichtig verwijderen van asbest naast kinderopvang Siebe De Voogt

13 februari 2019

13u02 0 Brugge De zaakvoerder van een saneringsbedrijf uit Kortrijk hangt in de Brugse rechtbank één jaar cel boven het hoofd voor sociale inbreuken en inbreuken tegen de welzijnswetgeving. In Sint-Andries liet Hasan O. zijn arbeiders op een compleet onverantwoorde manier asbest verwijderen, pal naast een kinderopvang.

“Een cowboy in de bouwsector.” Zo omschreef de arbeidsauditeur Hasan O. (39) uit Kortrijk woensdagmorgen. Hoewel de man in het verleden al celstraffen tot één jaar kreeg voor inbreuken tegen de sociale wetgeving, liet hij de voorbije twee jaar weer meermaals van zich horen. “In 2016 en 2017 werden liefst 11 processen-verbaal opgesteld op werven in Brugge, Moerzeke, Doornik, Menen, Kortrijk en Gent. Beklaagde gaf z’n arbeiders niet de nodige opleiding om asbest te verwijderen en bracht meermaals niet de nodige signalisatie aan bij z’n werven. Opnieuw stelde hij ook arbeiders in het zwart te werk. De feiten in Menen typeren zijn ingesteldheid. Na het vaststellen van de inbreuken bevalen we de stopzetting van de werf, maar daar hield beklaagde zich niet aan.”

Asbestgevaar

De meest hallucinante feiten vonden echter plaats in Sint-Andries. Op 28 augustus voerde Hasan O. werken uit aan een kerk in de Knotwilgenlaan. De werf lag pal naast kinderopvang Kakelbont, maar daar hield de man geen rekening mee. Zijn arbeiders moesten leistenen verwijderen van de kerk, waarin asbest verwerkt zat. Ze sloegen de stenen af met een hamer en lieten de brokstukken gewoon naar beneden vallen, zonder dat de werfzone afgebakend was. “De stof kon dus zomaar vrijgekomen zijn”, stelde de arbeidsauditeur. “Aan de werf stonden ook geen borden die het asbestgevaar aangaven.” Er hangt Hasan O. één jaar cel boven het hoofd en 32.400 euro boete. Zijn bedrijf H&C Group ging intussen failliet, maar O. startte met H&C Bouw meteen een nieuwe onderneming op. “Intussen ontvingen we al nieuwe processen-verbaal voor dezelfde problematiek.” De advocate van O. vroeg de rechter om haar cliënt een milde straf op te leggen. “De man is Turks en spreekt heel beperkt Nederlands. Hij besefte niet dat de wetgeving in België zo strikt was. Nu ziet hij in dat de inbreuken die hij pleegde zeer ernstig waren.” Uitspraak op 13 maart.