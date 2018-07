Zaakvoerder: "Negatief advies niet het einde" RIBBETJESRESTAURANT HOUDT KOMST MOZART IN NAASTGELEGEN PAND TEGEN MATHIAS MARIËN

20 juli 2018

02u44 0 Brugge Het ribbetjesrestaurant 'Mozart' in de Sint-Jakobsstraat kan voorlopig de deuren niet openen. Een concurrerend restaurant in de straat diende bezwaar in tegen de vergunning en steekt zo stokken in de wielen van zaakvoerder Ives Vankerckhove. "Dit is een tegenvaller. Maar opgeven? Neen, onze ribbetjes komen sowieso naar Brugge!"

'Een ribbetjesoorlog in Brugge', zo werd de komst van de bekende ribbetjesrestaurant 'Amadeus' en 'Mozart' naar de Breydelstad aangekondigd. Nog voor de zomer zouden beide ketens strijden om de kroon van beste ribbetjesrestaurant. Midden juli is geen van beide vestigingen al open. Op het Kraanplein wordt nog steeds gewerkt aan Amadeus, al zouden de eerste klanten daar snel verwelkomd worden. Voor de liefhebbers van 'Mozart' ziet het er echter minder rooskleurig uit. Sterker: de werken aan het pand in de Sint-Jakobsstraat liggen helemaal stil. Een concurrerend restaurant - de buurman - diende bezwaar in tegen de vergunningsaanvraag, waarna een negatief advies volgde voor zaakvoerder Ives Vankerckhove.





Nieuwe vergunning

"Onze opening is voor onbepaalde tijd uitgesteld", bevestigt Ives Vankerckhove. Eén van de punten die bij het bezwaar werden aangehaald, is het ontbreken van een mobiliteitsnota. Ook een geluidstudie zou niet volledig in orde geweest zijn. "Ondertussen zijn we volop bezig met alles tot in de puntjes voor te bereiden. Het negatief advies betekent dus zeker niet het einde. Al vraag ik me wel af of we ook zoveel tegenstand zouden krijgen als er spaghetti op onze kaart stond. Blijkbaar zien onze buren ons dus wel degelijk als een grote concurrent." Wanneer de ribbetjeszaak in de Brugse Sint-Jakobsstraat alsnog de deuren zal openen, is echter niet meteen duidelijk. "In het beste geval hebben we de vergunning binnen een paar maanden op zak", gaat Vankerckhove verder. "Op dat moment moeten we natuurlijk nog beginnen met structurele werken in het pand zelf. Maar geloof me: het wordt fantastisch. Het pand biedt heel wat mogelijkheden en zelf voorzien we een vloer uit 1917. Samen met enkele treinstellen wordt dat een absolute blikvanger."





Strijdvaardig

Volgens Vandekerckhove staat het wel vast dat 'Mozart' een Brugse vestiging krijgt. "Door het bezwaar van onze buurman wordt de hele zaak vertraagd. Maar opgeven? Neen, onze ribbetjes komen sowieso naar Brugge. We hebben er alle vertrouwen in dat ons nieuw dossier sterk genoeg zal zijn", zegt Ives strijdvaardig. "Het is ondertussen al anderhalf jaar geleden dat ik het pand kocht. Brugge moest onze eerste vestiging worden. Door de vertraging zijn ondertussen al vestigingen geopend in Brussel en Aalst. Zo snel gaat het. Maar Brugge zal heel mooi in dat rijtje passen", besluit Ives Vankerckhove.