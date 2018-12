Zaakvoerder danscafé Suite 17 riskeert fikse geldboete voor zwartwerk Siebe De Voogt

12 december 2018

14u51 0 Brugge De zaakvoerder van danscafé Suite 17 in Brugge staat terecht voor zwartwerk en het niet-naleven van de sociale regelgeving. Sampson T. (31) hangt een geldboete van 38.400 euro boven het hoofd.

Op 19 november stelden controleurs van de sociale inspectie rond 2 uur ’s nachts vast dat in het café drie mensen aan het werk waren die niet aangegeven waren in dimona-systeem van de RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, red.). Ook bij een controle op 23 september was al gebleken dat vier werknemers er in het zwart werkten. “Op basis van Facebook-foto’s ontdekten de controleurs dat ook op andere avonden in het zwart werd gewerkt”, aldus de arbeidsauditeur. “Meestal ging het om speciale avonden, zoals ‘Rumble in the Jungle’ of ‘Grey Goose Night’. Vanaf 1 april dit jaar geeft de beklaagde ook geen prestaties meer door aan het sociaal secretariaat. De sociale reglementering navolgen krijgt bij hem allesbehalve prioriteit.” Sampson T. kwam niet opdagen voor z’n proces. Op 9 januari kent hij z’n straf. Het is niet de eerste keer dat Suite 17 in opspraak komt. Vorig jaar nog moest de zaak op bevel van burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) nog de deuren sluiten wegens hun deurpolitiek. Mannelijke klanten moesten volgens het intern reglement vergezeld worden van een dame.