Zaak taxioorlog uitgesteld: schutter blijft voorlopig vast 17 november 2018

In het dossier rond de taxioorlog in Brugge heeft de raadkamer gisteren nog geen beslissing genomen over de verdere aanhouding van de schutter. Op vraag van de advocate van Karen S. (34) werd de behandeling van de zaak met twee weken uitgesteld. "Ik wil eerst het psychiatrisch verslag van mijn cliënt afwachten", zegt ze. De schietpartij op 14 september paste in een aanslepend conflict onder enkele taxichauffeurs en was een gevolg van een discussie tussen Sisak S. (29) en het slachtoffer aan het Brugse station. Samen met zijn broer Karen S. achtervolgde hij taxichauffeur Mohammad 'Arif' M. tot in het centrum. Ze reden hem klem en Karen S. loste een schot. Het slachtoffer werd in de nek geraakt en kon gewond verder rijden naar de Markt. Hij was uiteindelijk snel buiten levensgevaar. Sisak S. werd ter plaatse opgepakt en kwam vorige maand voorwaardelijk vrij. Zijn broer gaf zich een dag later aan bij de politie. Hij verklaart dat hij niet de bedoeling had om te schieten. In afwachting van een beslissing van de raadkamer blijft Karen S. in de cel. (SDVO)