Xandres opent vijfde Xline in Brugge 24 januari 2018

In de Noordzandstraat in Brugge is zopas de vijfde vestiging van Xandres Xline geopend.





Dat is een luxueuze boetiek met mode voor vrouwen vanaf maat 42 tot 54. In onze provincie is er ook al zo'n vestiging in Nieuwpoort en Knokke. In het prachtige pand presenteert de zaak onder meer de nieuwe zomercollectie en lanceren ze ook een allereerste capsule collectie met Sabine Peeters. Dat is een make-upartieste, die ook het boek 'Lief voor mijn Lijf' schreef. (BHT)