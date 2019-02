Worstelkampioen in de bres voor viervoeters: “Laat honden vrijuit spelen op het strand” Bart Huysentruyt

Brugge Worstelkampioen Bernard Vandamme houdt een vurig pleidooi om honden altijd toe te laten op het strand van Zeebrugge. Nu hebben ze tijdens de toeristische topmaanden maar een beperkte strook ter beschikking.

Bernard Vandamme was tijdens de gemeenteraadsverkiezingen nog kandidaat voor sp.a in Brugge. Hij raakte niet verkozen, maar heeft in partijgenoten Mathijs Goderis en Annick Lambrecht wel bondgenoten gevonden voor zijn voorstel. “We willen in Brugge iets doen tegen de eenzaamheid, maar sturen hondenbaasjes wel naar een afgelegen plaats om er te wandelen met hun trouwe vriend. Dat is niet logisch. Wie in de zomer een strandcabine heeft, mag zijn viervoeter niet meebrengen op het strand. Het is niet meer van deze tijd.” Eén van de redenen waarom honden in de meeste Vlaamse badplaatsen niet op het strand mogen vanaf de lente is de hygiëne. Hondenbaasjes zouden niet altijd even strikt de drollen opkuisen. “Dan moet daar flink op gecontroleerd worden en moeten hondeneigenaars hun verantwoordelijkheid nemen”, vindt Vandamme, die zelf graag gaat wandelen met de zevenjarige chihuahua Brutus. “Brugge kan hier een voortrekkersrol opnemen. Geef honden en hun baasjes toegang tot het hele strand.”