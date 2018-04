Worstelaar Bernard Vandamme bij sp.a 27 april 2018

Bernard Vandamme (45), de enige professionele worstelaar in ons land, versterkt de lijst van sp.a bij de gemeenteraadsverkiezingen. Hij staat op plaats 45, net voor schepenen Dolores David en Philip Pierins, die lijstduwer wordt. Vandamme behaalde vier keer Europees goud en tientallen titels. Momenteel bolt hij uit, al is hij nog altijd actief in Europa. "Door mijn carrière is er vaak sprake geweest van verhuizen naar het buitenland, maar ik zou Brugge te veel missen. Ik kan me echt niet voorstellen dat ik elders zou wonen. En waarom dan geen steentje bijdragen en meewerken aan een bruisend levendig Brugge? Ik denk dat dit bij deze partij zeker kan."





(BHT)