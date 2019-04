Word ambassadeur van Brugse trage wegen: breng één vierkante kilometer volledig in kaart Bart Huysentruyt

09 april 2019

13u08 0 Brugge De stad Brugge zoekt ‘ambassadeurs’ voor trage wegen. Zij moeten de knelpunten van die kleine veldwegen in kaart brengen.

Een bospad, een veldweg, een olifantenpad of een doorsteekje in een nieuwe wijk: trage wegen vind je overal. Ze dienen voor traag, niet-gemotoriseerd verkeer en hebben een openbaar karakter. Vaak zijn het de schakels tussen verschillende stadsdelen en trekpleisters in en rond Brugge, maar ze leiden evengoed naar verborgen, pittoreske plaatsen.

“Veel trage wegen zijn vandaag in onbruik geraakt door slecht onderhoud, de aanleg van nieuwe ver­kavelingen of industrieterreinen”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Dat is jammer, want fietsen en wandelen op trage wegen is veel aangenamer en veiliger. Daarom gaan we workshops organiseren om ambassadeurs voor die trage wegen te vinden.”

Die ambassadeurs moeten knelpunten in kaart brengen, maar ook opportuniteiten formuleren waar extra trage wegen kunnen komen. “We doen beroep op de streekken­nis en het enthousiasme van de Bruggelingen en Brugse jeugdverenigingen en wandelclubs. Wie Brugge op een andere manier wil ontdekken en de stad wil helpen met het inventariseren van de trage wegen, is de geknipte ambassadeur. Elke ambassadeur krijgt een vierkante kilometer van het Brugse grondgebied toegewezen om er op zoek te gaan naar trage wegen. Eenmaal de inventarisatie is afgerond en de verzamelde gegevens werden verwerkt, zal iedereen de info digitaal kun­nen raadplegen.”

De workshops starten op vrijdag 17 mei in zaal De Polder in Dudzele De ontvangst is om 18.30 uur. Om 19.15 uur spreekt burgemeester Dirk De fauw een openingswoordje waarna de uitleg van de vzw trage wegen volgt. Later zijn er nog infomomenten op maandag 20 mei (Tillegemkasteel), vrijdag 24 mei (Hangerijn) en dinsdag 18 juni (Vrijwilligerscentrale).