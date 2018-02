Woordvoerder Cercle op CD&V-lijst 09 februari 2018

02u51 0 Brugge Oud-schooldirecteur Carlos Knockaert (68), tegenwoordig woordvoerder van Cercle Brugge, staat in oktober op de CD&V-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het is zijn politiek debuut.

Knockaert treedt daarmee in de voetsporen van Pol Van Den Driessche, zijn voorganger als Cercle-woordvoerder. Al is die laatste wel lijsttrekker bij N-VA.





Als licentiaat in de wetenschappen-wiskunde was Carlos Knockaert 41 jaar een van de gezichten van de Frères, waarvan de laatste 29 jaar in een directiefunctie. Hij is nog altijd penningmeester bij de oud-leerlingenvereniging van de Frères. Hij doet vrijwilligerswerk in het rusthuis Zeventorentjes en bij Integraal. Vandaag is hij ook nog actief in het onderwijs: in de raad van bestuur van vzw basisscholen Gruuthuse en in verscheidene raden. Daarnaast is hij voorzitter van de minicrèche in de Annuntiatenstraat. "Onze kandidaat-burgemeester Dirk De fauw bouwt een sterke ploeg rond zich uit, een mix van jong geweld en ervaren rotten: van Dudzele tot Sint-Michiels. Dat is ook nodig, want het politieke landschap is voortdurend in beweging en de komende jaren staan ons nog grote uitdagingen te wachten. Ik wil daar nu ook deel van uitmaken." Knockaert is getrouwd met Marijke De Taeye en woont in Assebroek. Hij is vader van drie kinderen: Sofie, Francis en Dries en grootvader van zeven kleinkinderen. Het Griekse eiland Kreta is zijn tweede thuis. (BHT)