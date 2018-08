Woontorens oude vismijnsite mogen tot 17 bouwlagen 29 augustus 2018

02u30 0 Brugge De stad Brugge wil ontwikkelaars alle mogelijkheden bieden om de site van de oude vismijn nieuw leven in te blazen. Zo zullen de nieuwe woontorens maximaal 17 bouwlagen hoog mogen gaan, met een gemiddelde van acht bouwlagen.

"Er zal in dat scenario zo'n maximale vloeroppervlakte van 50.000 vierkante meter zijn", legt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V) uit.





"De huidige oude vismijnsite ligt er verloederd bij en heeft dringend behoefte aan iets nieuws. We willen daar graag nieuwe mogelijkheden creëren. Die kunnen dat deel van Zeebrugge opwaarderen."





Seafront

Zoals bekend verdwijnen daar op termijn de oudere loodsen en zou ook het maritiem museum Seafront in een nieuwbouw ondergebracht kunnen worden."We hebben gekozen voor een 'maximumscenario'. Dit scenario biedt de meeste garanties om de gewenste kentering in het gebied te bekomen", vult schepen van Financiën Boudewijn Laloo (CD&V) aan.





"We plannen namelijk winkels, kantoren en woningen, maar ook horeca, gemeenschapsvoorzieningen en recreatie. Niets is uitgesloten. Maar dan moet je toekomstige ontwikkelaars ook voldoende woongelegenheden kunnen aanbieden. Enkel zo kunnen ook andere publieke functies gerealiseerd worden. Anders dreigt de leegloop."





Het voorontwerp moet nu nog verder uitgewerkt worden. De definitieve bekrachtiging van het plan wordt in de loop van volgend jaar verwacht. (BHT)