Woning onbewoonbaar door zware keukenbrand BBO/MMB

10 maart 2019

19u44 0 Brugge Op de Gijzeleweg in Lissewege is zondagnamiddag een zware brand ontstaan in de keuken van een woning. Het huis is onbewoonbaar verklaard.

De brand ontstond rond 15 uur in de keuken, waarbij vlammen van vermoedelijk een frietpot in de dampkap zijn geslagen. Het vuur verspreidde zich razendsnel in het dak en de keuken brandde volledig uit. De brandweer kwam massaal ter plaatse en kon voorkomen dat de woning volledig in de as werd gelegd. Toch is er grote brand- en waterschade in de keuken en hangt in het huis een dikke laag roet. Volgens de politie van Brugge konden de bewoners tijdig ontkomen en is opvang verzekerd.