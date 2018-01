Wonen in voormalig administratief centrum 02u37 0

De Papegaai, het vroegere administratief centrum in de Generaal Lemanlaan in Assebroek, krijgt een woonfunctie. Er is een project ingediend om van het huis zeven appartementen te maken. De aangebouwde conciërgewoning gaat tegen de vlakte en maakt plaats voor nog eens vier nieuwbouwwoningen. De vergunningen zijn zopas toegekend.





Het huis was tot begin jaren '70 een administratief centrum. "Behoud en herstel is dan ook aangewezen, waarbij er zo veel mogelijk rekening gehouden moet worden met de waardevolle interieurelementen", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V). Achteraan op de site wordt een parkeergebouw opgetrokken met plaats voor achttien auto's, bereikbaar via de Kruisboogstraat. (BHT)