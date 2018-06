Wolhandkrabben in Poortersloge vernietigd 29 juni 2018

De Chinese wolhandkrabben, die in het kader van de Triënnale in aquariums te zien waren in de Poortersloge, zijn vernietigd. Dat gebeurde na een tussenkomst van de Vlaamse dienst Dierenwelzijn. De krabben, die eigenlijk onze wateren teisteren en veel zeeleven doden, kwamen uit de reien. "Ik wilde de leefomstandigheden van die beestjes in de Poortersloge aankaarten, maar door mijn klacht bleek plots dat ze gedood moesten worden", zucht raadslid Hugo De Bondt (N-VA). "Als ik dat had geweten, had ik gezwegen. Zelfs rotbeesten hebben recht op goede levensomstandigheden." Volgens Renaat Landuyt (sp.a) had de kunstenaar de beestjes eigenlijk bij het opvissen al moeten vernietigen. "Bovendien waren de omstandigheden in de Poortersloge ok. Maar enkele dieren waren al gestorven door een schimmelziekte." (BHT)