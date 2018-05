Witteryck-prijs voor Pieter Aspe 30 mei 2018

02u42 0

Schrijver Pieter Aspe heeft in het stadhuis van Brugge de Witteryck-prijs ontvangen. Die prijs wordt uitgereikt door het Vlaamse Kruis aan een verdienstelijke Bruggeling.





Opmerkelijk: het is pas de eerste echte Brugse prijs voor de auteur die tientallen Van In-verhalen schreef in de Breydelstad. Pieter Aspe (65) woont sinds kort in Brugge en is een geboren Bruggeling. De voorbije jaren woonde hij voornamelijk in Blankenberge.





(BHT)