Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen huldigt collega’s BHT

02 april 2019

09u38 0 Brugge Het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen heeft haar collega’s bedankt die 15, 25 of 35 jaar in dienst zijn of met pensioen of brugpensioen gegaan zijn.

Dat waren er alles samen 73, waarvan 63 thuisverpleegkundigen. De overige 10 gevierde collega’s werk(t)en op ondersteunende diensten. “Het doet ons plezier dat we nog steeds op de inzet en het enthousiasme van vele trouwe collega’s kunnen rekenen”, zegt Sofie Vanneste van Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen. “Als blijk van waardering organiseren we elk jaar een feest voor onze gevierde collega’s. Dit jaar vond het feest voor de gevierden plaats in het Bierkasteel in Izegem.”