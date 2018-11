Winter- of kerstmarkt? 't Is vooral gezellig 24 november 2018

Precies een maand voor kerstmis is in Brugge de wintermarkt gisteren geopend. Op de Markt en het Simon Stevinplein kan je vijf weken lang snuisteren in de tachtig kerstchalets, die een divers aanbod aan decoratie, kerstspullen en horeca. Nieuw is de opstelling van de kerstchalets op de Markt, die nu rond het beeld van Breydel en De Coninck staan. "We weten dat er vraag was naar wat nieuwigheden. Daarom sleutelden we aan de plaats van de schaatspiste en de chalets om wat meer sfeer te creëren", zegt Piet Vanderyse van het organiserende Brugs Handelscentrum. "We zijn benieuwd wat de bezoekers er straks van zullen vinden." De komende week worden al meteen duizenden Britten verwacht in Brugge. Die komen traditiegetrouw vroeg van kerst proeven. In totaal komen meer dan 1 miljoen bezoekers van kerstsfeer in Brugge genieten. (BHT)