Winkelpand in Steenstraat dreigt in te storten 21 februari 2018

02u38 0 Brugge Het verkeer in de Steenstraat is gisterenmiddag een hele tijd omgeleid, omdat bij verbouwingswerken in een winkelpand instortingsgevaar dreigde.

De aannemer stelde tijdens de werken vast dat het gebouw niet meer volledig stabiel was. Belangrijkste oorzaak daarvoor zijn steunbalken die volledig rot blijken.





"De aannemer heeft vervolgens de hulpdiensten verwittigd. In afwachting van voorlopige stabiliteitswerken sloten we de Steenstraat plaatselijk af voor verkeer", zegt politiewoordvoerster Lien Depoorter.





In het pand, de voormalige Gaastra-boetiek, werkte de aannemer de hele middag door om het gebouw te stutten.





Dat lukte uiteindelijk zonder al te veel problemen. De gevel werd afgezet met dranghekken om alle risico's te vermijden. Het verkeer kon rond 16.30 uur opnieuw probleemloos passeren. Enkel het voetpad blijft ter hoogte van het pand onderbroken. Aan buschauffeurs wordt gevraagd traag te rijden om zware trillingen te vermijden. (MMB)