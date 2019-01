Winkeldief verstopt meer dan 700 euro aan goederen onder zijn jas Siebe De Voogt

25 januari 2019

14u07 0 Brugge Een 36-jarige Bruggeling hangt 8 maanden cel boven het hoofd voor een winkeldiefstal in de Carrefour. Bartje V.D. slaagde erin om meer dan 700 euro aan winkelwaar te verstoppen onder zijn jas.

“Het is me zelf een raadsel hoe hij dat allemaal ongezien naar buiten heeft gekregen.” Ook de procureur stak z’n verbazing voor de feiten van V.D. vrijdagmorgen niet onder stoelen of banken. De dertiger werd vorig jaar net voorbij de kassa van de Carrefour in Brugge geklist door de winkeldetective. Onder z’n jas trof die een ganse boel gestolen spullen aan. Onder meer een DVD-box, drank, kledij en schoenen had V.D. kunnen verstoppen. Batterijen en scheermesjes had de winkeldief uit de verpakkingen gehaald om ze beter in z’n jas te krijgen. De man stond bij de politie al gekend voor verschillende feiten, maar kwam voor z’n proces niet opdagen. Hij riskeert nu 8 maanden cel te krijgen en 800 euro boete te moeten betalen. Uitspraak op 22 februari.