Winkelbediende klist eigenhandig wegvluchtende dief MMB

26 maart 2019

17u27 0 Brugge Een winkelbediende van AD Delhaize in Assebroek heeft maandagmiddag eigenhandig een dief geklist.

De man had enkele producten gestolen uit de rekken van de supermarkt langs de Baron Ruzettelaan. De bediende had dat echter in de gaten en sprak de dief daarop aan. Die zette het meteen op een lopen, waarna het tot een kleine achtervolging kwam. Eenmaal de dader kon geklist worden, kwam het tot een schermutseling waarbij de jongeman opnieuw kon wegvluchten. Uiteindelijk kon hij even verderop wel staande gehouden worden door de bediende, die de dief onder bedwang hield in afwachting van de politie.