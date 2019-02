Wim Lybaert promoot provincie in nieuw West-Vlaams magazine Preus Bart Huysentruyt

13 februari 2019

12u55 0 Brugge Nog deze week valt bij elke West-Vlaming het magazine Preus in de bus. Dat is een nieuwe uitgave van de provincie West-Vlaanderen. “We willen tonen wat onze provincie te bieden heeft”, zegt gedeputeerde Bart Naeyaert (CD&V).

Als gezicht voor Preus kwamen de makers uit bij Bruggeling en tv-maker Wim Lybaert. “Als ik het gezicht ben van de ‘preuse’ West-Vlaming, dan werk ik graag mee”, zegt hij. “Ik hou van Brugge én van de provincie. Het is geen geheim dat ik graag naar zee ga, maar evengoed ook wandelingen maak in de natuur.” In het blad worden niet alleen de realisaties van het provinciebestuur zichtbaar gemaakt, maar ook kalendertips en artikels met ‘trots op West-Vlaanderen’ als insteek krijgen er een plaats. In het eerste nummer worden onder andere enkele speelterreinen in provinciedomeinen getest door een kritisch kinderpubliek, komen de nieuwe gedeputeerden in getekende vorm aan bod, vertelt West-Vlaams ambassadeur Wim Lybaert over zijn roots en krijgen de lezers 15 leuke uittips voor de komende periode. Op jaarbasis wil de provincie drie exemplaren van Preus uitgeven en verdelen. Het is op 649.000 exemplare gedrukt. Voor de realisatie ervan telt de provincie 153.000 euro neer.