Willen Is Kunnen eert kampioenen 16 november 2018

De Koninklijke Duivenmaatschappij Willen Is Kunnen uit Sint-Andries zette de kampioenen in de bloemetjes. In café 't Putje werd tijdens de souper algemene kampioen Hendrik Vankerkhove gelauwerd. Daarnaast sleepte het jonge duo Wendy Hermy en Thierry Witgeers de beker voor de snelheidsvluchten in de wacht, zowel voor oude duiven als jaarlingen. Bij de halve fond vluchten presteerde André Quicke het best bij de oude duiven. Marc Devooght was dan weer de beste op de snelheid najaarsvluchten voor jonge duiven.





(PROOT)