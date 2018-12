Willemsfonds geeft 2.000 euro aan de mug-heli Bart Huysentruyt

03 december 2018

Het Willemsfonds Brugge zette in de Stadsschouwburg de feestelijke decembermaand in met een concert voor Vriendschap en Verdraagzaamheid in samenwerking met het Brugs Symfonisch Orkest Artis Dulcedo. Het gezelschap genoot van de warme klanken van Mozart, Haydn en Beethoven. De opbrengst, zo’n 2.000 euro, gaat naar de mug-heli van het AZ Sint-Jan. Tijdens de receptie mocht dokter Nicolas Müller de cheque ontvangen.