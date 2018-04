Willem Vermandere viert 50 jaar op de planken 05 april 2018

Willem Vermandere viert op vrijdag 11 mei zijn 50-jarig zangjubileum in het Concertgebouw in Brugge, de stad waar het voor hem allemaal begon. De videoclip van 'Blanche en zen peird', ongetwijfeld de eerste grote hit van Willem Vermandere, werd opgenomen in hartje Brugge. In 1971 bracht Willem het typische karakter van Brugge tot leven in het West-Vlaams dialect met enkel een gitaar. Hij speelt op vrijdag 11 mei om 11 uur een concert. Kaarten via In&Uit (www.ticketsbrugge.be). (BHT)