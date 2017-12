Wildplasser vloert agent met schouderworp: 50 uur werkstraf 02u28 6

Een 28-jarige man uit Damme heeft in de Brugse rechtbank 50 uur werkstraf gekregen, omdat hij twee jaar geleden een agent tegen de grond heeft gewerkt met een schouderworp. Op 20 november 2015 zag een patrouille de man plassen tegen de Stadsschouwburg in Brugge. Ze stapten op hem af, maar dat was niet naar de zin van de twintiger. Hij vloerde een van de inspecteurs met een schouderworp en gedroeg zich ook weerspannig tijdens zijn overbrenging naar het politiekantoor. De beklaagde vroeg de vrijspraak en stelt dat de agenten zich zelf misdroegen. "Het waren net zij die me met mijn hoofd tegen de muur kwakten", beweerde hij. De rechtbank veegde dat argument van tafel. Naast de werkstraf legde ze de man ook een boete van 300 euro op. (SDVO)