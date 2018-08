Wilde westen was nog nooit zo sexy FESTIVALGANGERS WECANDANCE GAAN HELEMAAL OP IN THEMA BART HUYSENTRUYT

13 augustus 2018

02u35 0 Brugge Liefst 35.000 festivalgangers waanden zich dit weekend tijdens Wecandance even in het wilde westen. Sommige bezoekers waren van top tot teen verkleed, andere outfits hadden weinig om het lijf, maar gezien worden was de boodschap. "En dat hoeft geen fortuin te kosten", lacht Ellemieke Vermolen, mevrouw Sergio Herman.

Wecandance heeft eens te meer zijn reputatie bevestigd als hipste festival van de kust. Zowel op zaterdag als op zondag was het genieten van dansmuziek, lekker eten én de outfits van de festivalgangers. Het thema was het wilde westen. Sommige bezoekers hadden pluimen op hun hoed gestoken of hadden hun beste cowboylaarzen aangetrokken. Andere festivalgangers liepen zowat rond in hun ondergoed, maar zien en gezien worden was in beide gevallen de boodschap.





"Ik heb voor een outfit gekozen die ik in Ibiza heb gekocht voor nog geen honderd euro", vertelt Ellemieke Vermolen, die met haar vriendinnen op stap was. Manlief Sergio Herman kookte ondertussen met zijn restaurant Pure C voor de festivalgangers. "Ik vind Wecandance een heel leuk festival", vervolgt Ellemieke. "We komen hier al een paar jaar naartoe. Het wordt wel elk jaar drukker, en ook een beetje platter. Maar dat kan de pret niet drukken."





Het strand zag eruit als een woestijn, en dat was helemaal de bedoeling. Zo konden bezoekers verpozen in een huifkar, poseren bij cactussen, dansen in tenten en checken of hun make-up nog ok was in de reuzengrote spiegels op het terrein. Jill Degreef, bekend van Pink Ambition, was er voor de eerste keer bij. "Dit is veruit een van de leukste festivals die ik al heb gedaan. Ik amuseer me rot. Mijn lievelingswinkel is Pinko. Daar ben ik een week geleden al gaan shoppen om voorbereid te zijn. Het is een dure outfit, maar dat had ik er voor over. Die glitters op mijn gezicht? Vijf minuten werk", lacht ze.





Sharon Schoonvaere uit Torhout was er voor de derde keer bij. Ze vond haar kleding in haar eigen zaak, De Loftshop in Torhout. "Fantastisch festival. We hebben nagedacht over onze outfit, maar we hebben het betaalbaar gehouden. Het thema is ook leuk."





Recordopkomst

Op dag één kwamen 19.000 festivalgangers naar zee: een record. Waar er vorig jaar nog wel wat ruimte was , stond de festivalsite nu wel helemaal vol. Op zondag was er iets minder volk, maar met 35.000 bezoekers brak Wecandance wel alle records. "We zijn bijzonder tevreden", zegt organisator Bart Roman. "We zien dat het concept bij ons publiek bijzonder in de smaak valt. Het is ook fijn om te zien dat bijna iedereen moeite doet om zich aan te passen aan het thema. In de grote saloon op het strand waande iedereen zich even echt in het wilde westen, met dank aan alle outfits."